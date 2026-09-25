Malezya Ulusal Günü'nde ticaretin 5 yılda 10 milyar dolara çıkarılması hedeflendi

Malezya'nın Ulusal Günü vesilesiyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Malezya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Shaffieq, iki ülkenin tarihe, inanca, kültürel anlayışa ve ortak değerlere dayanan köklü bir ilişkiye sahip olduğunu dile getirerek, Türkiye-Malezya arasındaki ilişkilerin yıllar içinde derinleştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere dikkati çeken Shaffieq, Türkiye-Malezya ikili ticaret hacminin gelecek beş yıl içerisinde 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlattı.

Shaffieq, Malezya'nın Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu vurgulayarak, "Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimiz de karşılıklı güven temelinde giderek genişlemekte." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Türkiye'nin, 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 12. Diyalog Ortağı olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından, geleneksel dans gösterisi ve yemek ikramı yapıldı.