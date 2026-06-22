Malezya ve Bangladeş İlişkileri Güçleniyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, iki ülke arasındaki ilişkileri ileri bir seviyeye taşıma konusunu ele aldı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Enver, bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Bangladeş Başbakanı Rahman ile bir araya geldi.

Enver ve Rahman, Malezya-Bangladeş ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları ikili görüşmede karşılıklı ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma konusunda güçlü kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da güçlendirme, karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştırma konusundaki taahhüt de vurgulandı.

İki taraf da enerji sektöründeki işbirliğinin güçlendirilmesinin ikili ekonomik ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtirken, savunma işbirliğindeki "mükemmel ve uzun süreli bağlardan" takdirle bahsetti.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunan Enver ve Rahman, Filistin halkı için adil ve kalıcı bir barışa yönelik desteklerini de yineledi.