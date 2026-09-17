Malezyalı şirketler 23. Çin-ASEAN Fuarı'ndan umutlu, heyet Nanning'e gidiyor - Son Dakika
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Malezyalı şirketler 23. Çin-ASEAN Fuarı'ndan umutlu, heyet Nanning'e gidiyor

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Malezyalı şirketler 23. Çin-ASEAN Fuarı\'ndan umutlu, heyet Nanning\'e gidiyor
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Malezyalı şirketler, bu yıl düzenlenecek Çin-ASEAN Fuarı'ndan tam olarak yararlanmayı ve fuarın getirdiği fırsatları değerlendirmeyi bekliyor. Malezya'daki Çin Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Ng Yih Pyng, bu yılki fuarla art arda üçüncü kez bir heyete başkanlık edeceğini söyledi.

KUALA LUMPUR, 17 Eylül (Xinhua) -- Malezyalı şirketler, bu yıl düzenlenecek Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Fuarı'ndan tam olarak yararlanmayı ve fuarın getirdiği fırsatları değerlendirmeyi bekliyor.

Malezya'daki Çin Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Ng Yih Pyng, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, bu yılki fuarla birlikte art arda üçüncü kez bir heyete başkanlık edeceğini söyledi.

Ng, yaklaşan fuarın Malezyalı işletmelerin hem ürün yelpazeleri ve pazarlarını daha da genişletmelerine hem de sanayi ve tedarik zincirleri, teknoloji uygulamaları ve yatırım gibi alanlarda uzun vadeli stratejik ortaklar belirlemelerine yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

23. Çin-ASEAN Fuarı, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek.

ASEAN-Çin işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini belirten Ng, Çin'in ev sahipliği yaptığı çeşitli fuarların, iki tarafın iş ortakları bulması ve ticari faaliyetlerini genişletmesi için geniş bir platform işlevi gördüğünü vurguladı.

Günümüzdeki küresel ekonomik ve ticari ortama da değinen Ng, küresel belirsizlikler karşısında ASEAN ve Çin'in bölgesel işbirliğini daha da güçlendirmesi ve serbest ticareti ve tedarik zincirlerinin sorunsuz işleyişini koruması gerektiğini dile getirdi.

Ng, "Malezya-Çin işbirliği, gelecekte sadece 'alışverişten' ibaret olmayacak, aksine ASEAN pazarlarından ve küresel pazarlardan ortaklaşa yararlanmak ve daha derin entegrasyon sağlamak üzere Çin'in teknolojisiyle Malezya'nın imalatının giderek daha fazla birleşmesine odaklanacak" dedi.

Kaynak: Xinhua
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