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Mali'de Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması feshedildi - Son Dakika
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Mali'de Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması feshedildi

Mali'deki askeri yönetim, 2015'te silah bırakan kuzeydeki ayrılıkçı gruplarla imzalanan 'Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması'nın feshedildiğini duyurdu. Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, anlaşmanın bazı imzacı grupların tavır değişikliği ve Cezayir'in düşmanca tavrı nedeniyle feshedildiğini belirtti. Anlaşmanın uygulanamaz hale geldiğini vurgulayan Maiga, fesih kararının derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı. Cezayir'in arabuluculuğunda imzalanan anlaşma, Mali'nin kuzeyindeki şiddet olaylarını sonlandırmayı hedefliyordu.

Mali\'de Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması feshedildi
26.01.2024 - 01:49,
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Mali'deki askeri yönetim, 2015'te silah bırakan kuzeydeki ayrılıkçı gruplarla imzalanan "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşmasının" feshedildiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Cezayir Anlaşmasının "bazı imzacı grupların tavır değişikliği" ve arabulucu Cezayir'in düşmanca tavrı nedeniyle feshedildiğini bildirdi.

Maiga, bu şartlar altında anlaşmanın uygulanamaz hale geldiğinin altını çizerek, fesih kararının derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması imzalanmıştı.

CMA ile hükümet arasındaki gerilim, ülkeyi terk eden Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği kuzeydeki kampların kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

CMA, MINUSMA'nın çekildiği kamplardan bazılarının anlaşmanın belirlediği haritaya göre kendi kontrolündeki bölgede yer aldığını iddia ederek, kampların orduya teslim edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı.

Temmuz itibarıyla başlayan ve aralıkta tamamlanan MINUSMA'nın çekilme sürecinde ordu ve eski isyancılar zaman zaman çatışmış ve CMA orduyu anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA
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