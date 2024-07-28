Mali'de Eski Tuareg İsyancıları ile Ordu Arasında Çatışma

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Mali'de 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile Mali ordusu Cezayir sınırında çatışmaya girdi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, 3 gün süren çatışmaların ardından Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında teröristlere ait 5 hedefin vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, "terörist koalisyona" karşı şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtilerek, bölgedeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Öte yandan Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) ise farklı bir açıklama geldi.

CSP-DPA Sözcüsü Mohamed Elmaouloud Ramadane, Tinzaouatene kasabasında Rus Wagner askerleriyle devriye gezen Mali birliklerinin "bozguna uğratıldığını", 10 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini kaydetti.

Mali ordusu ile CSP-DPA arasındaki çatışmalar Tinzaouatene'de 25 Temmuz'da başlamış ve ordu, 26 Temmuz'da çatışmalarda 2 askerin öldüğünü, 10 askerin yaralandığını ve 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaşmış ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

CMA'ya bağlı gruplar ile Mali ordusu arasında, Mali'den geçen sene ayrılan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği kuzeydeki kampların kontrolünü orduya bırakmasıyla gerilim başlamıştı.

CMA, MINUSMA'nın çekildiği kamplardan bazılarının Cezayir Anlaşmasının belirlediği haritaya göre kendi kontrolündeki bölgede yer aldığını iddia ederek, kampların orduya teslim edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı.

Taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamış ve 2015'te imzalanan anlaşma Mali tarafından Ocak 2024'te feshedilmişti.