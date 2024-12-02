Mali'de Tuareg Liderleri Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Mali'de Tuareg Liderleri Etkisiz Hale Getirildi

Mali ordusu, Tuareg lideri Fahad Ag Almahmoud'un da aralarında bulunduğu birçok isyancıyı etkisiz hale getirdi.

02.12.2024 16:16
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Mali'de eski isyancı Tuareg grubunun liderlerinden Fahad Ag Almahmoud'un da aralarında olduğu çok sayıda isyancı etkisiz hale getirildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasına operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, bölgede düzenlenen kara ve hava operasyonlarında "terörist" grupların önemli kadrolarının hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılarda Almahmoud ve 7 önemli ismin de aralarında olduğu birçok "teröristin" etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşma, ordu ile Tuareg isyancıları arasında geçen sene patlak veren çatışmalar sonrası feshedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mali'de Tuareg Liderleri Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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