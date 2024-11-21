Mali'de Yeni Başbakan Atandı

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Mali'de Başbakan Choguel Maiga'nın görevden alınması sonrası yerine Tümgeneral Abdoulaye Maiga getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnamede, Tümgeneral Maiga'nın Başbakan olarak atandığı duyuruldu.

43 yaşındaki Abdoulaye Maiga, daha önce de Bölgesel Yönetim Bakanı olarak görev yapıyordu.

Haziran 2021'den bu yana görevde olan eski Başbakan Choguel Maiga, 16 Kasım'da askeri yönetimi kendisini kararlara dahil etmemek ve demokratik seçimleri ertelemekle suçlamıştı.

Choguel Maiga, 20 Kasım'da görevden alınmıştı.