Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti

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Türkiye'ye ziyarette bulunan Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake, Ankara ve Isparta'daki bazı birlikleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Samake ve beraberindeki heyetin Ankara'da İnsansız Hava Araç Sistemleri Tugay (İHAS) Komutanlığını, Isparta'da ise Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.