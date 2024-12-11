Malibu'da Yangın Alarmı: Tahliyeler Başladı - Son Dakika
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Malibu'da Yangın Alarmı: Tahliyeler Başladı

Malibu'da çıkan büyük orman yangını nedeniyle bölge halkı tahliye ediliyor. Yangın kontrol altına alınamadı.

11.12.2024 14:44
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LOS ANGELES, 11 Aralık (Xinhua) -- Güney Kaliforniya'nın Malibu bölgesinde çıkan büyük bir orman yangınının, salı günü itibarıyla yaklaşık 10,9 kilometrekarelik bir alana yayılması üzerine bölge halkı tahliye edilmeye başlandı.

"Franklin Yangını" olarak adlandırılan bu yangın, pazartesi gecesi Los Angeles County'deki Malibu Creek Eyalet Parkı yakınlarında başladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, rüzgarın etkisiyle elektrik ekipmanlarının zarar görüp yangına neden olabileceği endişesiyle pazartesi gecesi on binlerce kişinin elektriği kesildi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Departmanı, tahliye emirleri yayımlayarak yangın bölgesinin halka kapatıldığını duyurdu.

Departman, "Santa Ana Rüzgarları nedeniyle Güney Kaliforniya'nın büyük bölümünde yaygın Kırmızı Bayrak koşulları hafta boyunca bölge sakinleri ve mülkler için bir tehdit oluşturmaya devam edecek" dedi.

Yangınla ilgili canlı bildirimlere göre, yangın tamamen kontrol altına alınabilmiş değil.

Santa Ana Rüzgarları'nın şiddeti salı sabahı itibarıyla en üst düzeye çıkarak yangını körükledi ve bölge sakinlerine yönelik tehditleri artırdı.

Malibu Belediyesi, devam eden yangın ve güvenlik endişeleri nedeniyle Malibu'daki tüm okullarda salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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