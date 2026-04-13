Malik Karaahmet, Erling Haaland ile Geçmişteki Mücadelesini ve Kariyerini Anlattı

13.04.2026 12:01
Aliağa FK oyuncusu Malik Karaahmet, 2016 U16 Ege Kupası'nda Erling Haaland'ı gol krallığında geride bıraktığını belirterek, fiziksel olarak diri olduğunu ancak kıyaslama için onunla yeniden aynı sahada olmayı istediğini söyledi.

İzmir'de 2016 yılında düzenlenen U16 Ege Kupası'nda, Aliağa FK oyuncusu Malik Karaahmet, Erling Haaland ile aynı sahada mücadele etti ve turnuvada 3 gol atarak gol krallığında Norveçli yıldızı geride bıraktı. Türkiye U16 Milli Takımı, Haaland'ın da forma giydiği Norveç'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Karaahmet, o dönem Haaland ile aynı sahada olduğunu sonradan öğrendiğini vurgulayarak, "Eski günleri kurcalamak istemiyorum" dedi ve şu anki durumuna odaklandığını belirtti.

Fiziksel olarak diri olduğunu ifade eden Karaahmet, kıyaslama yapabilmek için Haaland ile yeniden aynı sahada olmayı istediğini söyledi. Almanya'da Eintracht Frankfurt altyapısında yetiştiğini ve iyi bir eğitim aldığını aktaran futbolcu, kariyerindeki düşüşlerin yanlış yönlendirme kaynaklı olduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından yanlış yönlendirildiğini ve bu durumun kariyerini etkilediğini vurgulayarak, pes etmeden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Malik Karaahmet, Erling Haaland, Futbol, Güncel, Ege, Son Dakika

Advertisement
