Maliki\'den Trump\'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim

Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine rağmen başbakanlık adaylığından geri adım atmayacağını bir kez daha tekrarladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Maliki, Washington'un yaptırım ve yardım kesme uyarılarına karşın adaylığını sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"SİLAH DEVLETİN KONTROLÜNDE OLMALI"

Çoğunluğu İran'a yakın Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayı gösterilen Maliki, ülkedeki silahlı gruplara ilişkin de mesaj verdi.

Maliki, tüm silahların yalnızca Irak devleti kontrolünde olması gerektiğini belirterek, yabancı büyükelçiliklerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etti. Açıklamaları, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası topluma güvence mesajı olarak yorumlandı.

WASHİNGTON'DAN AÇIK UYARI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin tutumunun net olduğu vurgulandı. Açıklamada, Maliki'nin başbakan seçilmesinin ABD-Irak ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceği belirtildi.

Trump daha önce yaptığı değerlendirmede, Maliki'nin başbakan olması halinde ABD'nin Irak'a yönelik desteğini sonlandırabileceğini ifade etmişti.

SİYASİ DENGELER BIÇAK SIRTI

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Koordinasyon Çerçevesi Meclis'te en büyük grup olarak öne çıkmış ve Maliki'yi başbakan adayı göstermişti. ABD'nin tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında alternatif isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki, adaylıktan çekilmeyeceğini yineledi.

Maliki, 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakanlık yapmış, görev süresi boyunca özellikle güvenlik politikaları ve mezhepsel gerilimler nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir figür haline gelmişti.