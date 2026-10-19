Maliye Bakan Yardımcısı Çelik, bugünden geçerli emeklilik dilekçesini Şimşek'e verdi

Maliye Bakan Yardımcısı Çelik, bugünden geçerli emeklilik dilekçesini Şimşek'e verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu. Çelik'in emeklilik işlemleri bu tarihten itibaren geçerli olacak.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu
Kaynak: AA
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