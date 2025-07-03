Malkara\'da Buğday Tarlası Yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mestanlar Mahallesi Karabayır mevkiinde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.