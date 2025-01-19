Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki 59 AJG 70 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Malkara'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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