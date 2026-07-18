Malkara\'da Orman Yangını: 80 Dekar Zarar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar orman zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Teteköy Mahallesi'nin Soğuksu mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, havadan 3 helikopter ve 1 uçak ile 10 arazöz, 10 itfaiye ekibinden oluşan kara ekiplerinin yoğun çabasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 80 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.