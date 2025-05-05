Malkara\'da Polis Memuruna Araçla Çarpma Olayı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ihtara uymayan sürücünün cipiyle çarptığı polis memuru Recep Budak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçıp takip sırasında kaza yaptıktan sonra menfezde yaralı yakalanan sürücü Enes A.'nın (31) ise tedavisi sonrası işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkisinde dün sabah saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Enes A., polis memuru Recep Budak'a aracı ile çarparak kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Bu arada yaralanan polis memuru da gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takip sırasında yaklaşık 5 kilometre sonra Enes A.'nın kontrolünü yitirdiği cip, tarlaya devrildi. Hafif yaralanan Enes A. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. Bölgeye takviye jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek, çevrede arama başlatıldı. Aramalarda sürücü Enes A., saklandığı menfezde yakalanarak gözaltına alındı.

CİPİN POLİSE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Cipin polis memuruna çarptığı anlar kontrol noktasındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde, elini kaldırıp 'dur' ihtarında bulunan polisin, hızla gelen cipten kaçmaya çalıştığı ve sürücünün çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

VALİ SOYTÜRK, YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren polis memuru Recep Budak'ı hastanede ziyaret etti. Soytürk, durumu hakkında bilgi aldığı polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Enes A.'nın çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Enes A.'nın tedavisinin ardından işlemlerine başlanacağı belirtildi.