Malkara\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun (66), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara'nın Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdoğan Uzun'un kullandığı 22 FK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 3 metre yükseklikten menfeze düşüp, ters döndü. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Erdoğan Uzun'un öldüğü belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.