Malta Başbakan Yardımcısı Chris Fearne, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili suçlamaların ardından istifa etti

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Malta Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları-Eşitlik-Reformlar ve Sosyal Diyalog Bakanı Chris Fearne, bazı devlet hastanelerinin tartışmalara konu olan özelleştirilme süreciyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından kabindeki görevlerinden istifa etti.

Malta kamuoyunda bir süredir gündemde olan üç hastanenin 2015 yılındaki özelleştirme sürecine dair yolsuzluk skandalı nedeniyle Robert Abela liderliğindeki İşçi Partisi kabinesi ilk firesini verdi.

Başbakan Yardımcısı Fearne, 2015 yılında yine İşçi Partisi iktidarında Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde üç devlet hastanesinin özelleştirilmesiyle alakalı süreçte yolsuzluğa karıştığı suçlaması yöneltildiği için dün Başbakan Robert Abela'ya istifa mektubunu gönderdi.

Mektubu sosyal medyadaki hesaplarından paylaşan Fearne, "haksızca suçlandığını" ve "masum olduğu"nu savunarak, ulusal çıkarlar adına istifa ettiğini belirtti.

Fearne ayrıca, Başbakan Abela'dan Avrupa Komisyonunun bir sonraki Maltalı üyesi olarak kendisini önerme planından vazgeçmesini istedi.

Fearne, ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaların neye dayandığını bilmediğini de kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fearne'nin istifa mektubuna, kendisi de bir mektupla yanıt veren Başbakan Abela, Fearne'den bu kararını gözden geçirmesini talep etti.

Fearne ise Abela'ya desteği için teşekkür ederek, istifa kararına sadık kalacağını bildirdi.

Malta basınındaki haberlerde, Fearne'nin, başsavcılık tarafından, hafta başında hükümetten başka üst düzey isimlerle beraber söz konusu hastanelerin tartışmalı özelleştirme sürecinde bahsi geçen fonları kötüye kullanma ve hükümeti dolandırmakla suçlandığı bildirildi.

Aynı soruşturmada, Fearne'nin kabinesinde yer aldığı dönemin başbakanı Joseph Muscat, özel kalemi Keith Schembri ile dönemin Sağlık Bakanı Konrad Mizzi'nin de kara para aklama, rüşvet, suç örgütü kurma gibi bazı ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti (PN) lideri Bernard Grech ise Facebook'ta yaptığı paylaşımda, Fearne'nin istifasının "kaçınılmaz" olduğunu ve kimsenin istifa etmek zorunda olmadığı konusunda ısrar eden Başbakan Abela'nın durumdan ne kadar habersiz olduğunu gösterdiğini savundu.

Grech, suçlamalarda adı geçen diğer isimlerin de benzer yolu izlemesi gerektiğini öne sürerek "Bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan hiçbir kamu görevlisi, görevde kalamaz." ifadesini kullandı.