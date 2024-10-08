Malta, Patlayıcı Taşıyan Gemiyi Durdurdu

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VALETTA, 8 Ekim (Xinhua) -- Malta, İsrail'e gidecek bir geminin patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle karasularına giriş yapmasına izin vermedi.

Malta hükümetinin sözcüsü Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada MV Kathrin adlı ticari geminin sahipleri tarafından mürettebat değişikliği için Malta'ya giriş izni talep edildiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Geminin yakıt ikmali yapmasına da izin verilmedi.

Pazar günü geç saatlerde Sicilya açıklarında bulunan MV Kathrin, Malta'ya doğru seyir halindeydi.

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuyla ilgili özel raportörü Francesca Albanese, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda MV Kathrin gemisindeki koyteynerlerde RDX Hexogen patlayıcı bulunduğunu düşündüklerini ifade etti.

Albanese, "Malta hükümetinden harekete geçmesini ve geminin ilerlemesini durdurmasını istirham ediyorum" dedi.