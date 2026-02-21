Malta Sanatçıları'ndan Eurovision Protestosu

Malta'da 150'den fazla sanatçı ve entelektüel, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmemesi halinde Malta'nın yarışmadan çekilmesi için Robert Abela liderliğindeki hükümete çağrı yaptı.

Malta basınında çıkan haberlere göre, aralarında müzisyenler, oyuncular, tiyatro yönetmenleri, film yapımcıları ve fotoğrafçıların da olduğu 150'nin üzerinde isim, Kültür Bakanı Owen Bonnici ve Kamu Yayıncılığı Hizmetleri (PBS) Üst Yöneticisi (CEO) Charles Dalli'ye, 19 Şubat'ta İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan bir mektup gönderdi.

İmzacı sanatçılar, yazdıkları mektupta, Robert Abela liderliğindeki hükümetin artık "cesaret ve vicdanla" hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, Eurovision'un, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Moskova'yı yarışmadan men ettiği hatırlatılarak, bunun bu tür platformların saldırganlık ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanılmaması gerektiğine dair bir emsal oluşturduğu ifade edildi.

İsrail'in yarışmaya katılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Maltalı sanatçılar, mektuplarında Eurovision'a İsrail ile birlikte katılmanın, Filistinlilerin yaşamlarını yok eden, sivilleri hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerin "aklanması ve normalleştirilmesi" sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.

Sanatçılar, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmemesi halinde Malta'nın da İspanya, İrlanda, Slovenya, Hollanda ve İzlanda'ya katılarak 2026 yarışmasından çekilmesi çağrısında bulundu.

Protesto yürüyüşü düzenlendi

Maltalı sanatçılar, bugün mektuplarını gündeme taşımak amacıyla başkent Valetta'da Parlamento Binası önünden başlayarak Kültür Bakanlığı'na kadar "Malta: Soykırıma Müzik Yok" sloganıyla bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının açıldığı yürüyüşe, 2014-2019 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan eski Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca da katılarak, sanatçıların çağrısına destek verdi.

Yürüyüşte, "İsrail'i boykot edin" ve "Eurovision'u boykot edin" dövizleri açıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.