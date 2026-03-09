Maltepe Belediye Başkanı Köymen, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Köymen, programda vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini de dinledi.

Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, ramazan ayı boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Her akşam yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikram edilen çadırda, Maltepeliler birlik ve dayanışma içinde oruçlarını açıyor.

İftar çadırını ziyaret eden Köymen, dün gün boyu süren programlarının ardından Maltepelilerle iftar sofrasında buluştu. Komşularıyla sohbet ederek tuttukları oruçların hayırlara vesile olmasını dileyen Köymen, talep ve şikayetleri de dinledi.