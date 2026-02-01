Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17'nci Sezonunu "Hamlet" ile Açtı - Son Dakika
Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17'nci Sezonunu "Hamlet" ile Açtı

01.02.2026 10:25  Güncelleme: 11:18
Maltepe Belediye Tiyatrosu, ünlü yazar Shakespeare'in 'Hamlet' oyunu ile 17. tiyatro sezonunu kutladı. Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kültür sanatın önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17'nci sezonunda perdelerini "Hamlet" ile açtı. Gösterim sonrası konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "'Maltepe'de Yaşam Var' diye yola çıkmıştık. Maltepe'de kültür sanat var. Gerçekten belediyeciliğin sadece herkesin bildiği belediye hizmetleri olmadığını, insanı iyi edecek işlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" dedi.

Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17'nci yılını ünlü yazar Shakespeare'in "Hamlet" oyunuyla kutladı. Aynı zamanda 17'nci sezonun ilk oyunu olun Hamlet'in gösterimi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) gerçekleştirildi.

Köymen, gösterim sonrası yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum, gerçekten emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Nefis bir akşam yaşattınız bizlere. ve sonra da sevgili Maltepeli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. 'Maltepe'de Yaşam Var' diye yola çıkmıştık. Maltepe'de kültür-sanat var. Gerçekten belediyeciliğin sadece herkesin bildiği belediye hizmetleri olmadığını, insanı iyi edecek işlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O anlamda ben gerçekten hepinizin emeklerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun."

William Shakespeare tarafından 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan, Danimarka'da geçen ve Prens Hamlet'in, kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius'tan nasıl intikam aldığını anlatan oyun; Kubilay Erdelikara'nın yönetmenliğinde sahnelendi. Oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan ve Mert Aksüt, kostüm tasarımını ise Tuğba Eskicioğlu ve Bahadır Keşan yaptı.

Oyunda Hamlet rolünde Emre Akbey, Kral Cladius rolünde Kubilay Erdelikara, Kraliçe Gertrude rolünde Nilüfer Aydın, Ophelia rolünde Aslıhan Çiçek, Baba Hamlet rolünde Koray Koca, Polonius rolünde Murat Çilgasit, Leartes rolünde Mert Aksüt, Horaito rolünde Cem Kaya, Marcellius rolünde Bahadır Keşan, Rozencratz rolünde Ender Eker, Gonzago rolünde Batuhan Kartal ve Baptista rolünde Nihan Kartal yer aldı.

Maltepe Belediye Tiyatrosu hakkında

Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun temelleri, 2009 yılında TSKM'nin ilk tiyatro gösterimini gerçekleştiren Maltepe Sanat Tiyatrosu ile atılmıştır. Devamında Cahit Atay'ın yazdığı, Emin Olcay'ın yönettiği "Ana Hanım, Kız Hanım" Maltepe Belediyesi bünyesinde gösterimlerine devam etmiştir. Bu dönemden sonra tiyatronun yeni oyunu olan Coşkun Irmak'ın yazdığı, Kubilay Erdelikara'nın yönettiği "Memurin Faslı" ile yine Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde büyük ilgi görmüştür. Maltepe Sanat Tiyatrosu farklı tiyatrolarla da iş birliği çerçevesinde "Şu Çılgın Türkler, Fehim Paşa Konağı, Deli Dumrul, Pırtlatan Bal..." gibi yapımlarla izleyici ile buluşmuştur. 2015 yılında Maltepe Belediye Tiyatrosu adını alan tiyatro, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında kurulan Tiyatro Şefliği ile yeni çalışmalarına devam etmiştir. Zaman içerisinde kendini hep yenilemiş tiyatro, daha profesyonel yapımlarla seyircisi ile buluşmuştur. Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan Maltepe Belediye Tiyatrosu, birçok festivalden ödülle dönmüştür.

Kaynak: ANKA

