Maltepe Belediyesi'nden 'Arsa' Açıklaması: "Hiçbir Kişi ya da Grubun Kamu Alanlarını Haksız Şekilde Kullanmasına Müsaade Edilmeyecek"
Maltepe Belediyesi'nden 'Arsa' Açıklaması: "Hiçbir Kişi ya da Grubun Kamu Alanlarını Haksız Şekilde Kullanmasına Müsaade Edilmeyecek"

18.04.2026 09:56  Güncelleme: 11:04
Maltepe Belediyesi, izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanılan bir arsaya dair yasal süreç başlattığını açıkladı. Kamu alanlarının haksız kullanımına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan belediye, ilgili şahsın iddialarının yargıya taşındığını belirtti.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, bazı basın organlarında belediyeye ait bir arsa hakkında gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Bahse konu arsanın; izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanıldığının tespit edildiği ve bu kapsamda gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir kişi ya da grubun kamu alanlarını haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Maltepe Belediyesi, belediyeye ait bir arsa hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Mülkiyeti belediyeye ait olan Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan (16739/1) arsaya ilişkin yapılan açıklamada, arsanın imar planlarında "Park ve Yeraltı Otopark Alanı" olarak tanımlı olmasına rağmen, izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Haziran 2025 tarihinde bahsi geçen arsayla ilgili 'Fuzuli İşgal Tespit Tutanağı' düzenlenmiş, 2 Temmuz 2025 tarihinde Belediyemiz Ecrimisil Komisyonu'nun kararı ile 1 milyon 483 bin 942 TL tutarında ecrimisil tahakkuk ettirilmiş, 24 Temmuz 2025 tarihinde işgalciye resmi ihbarname tebliğ edilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihinde ise işgal edilen alanın tahliyesine ilişkin tebliğ yapılmıştır. İlgili şahıs, Belediyemiz tarafından gerçekleştiren işlemleri durdurmak amacıyla İstanbul İdare Mahkemeleri'nde (13., 7. ve 10. İdare Mahkemeleri) 6 ayrı dava açmıştır. Yıkım işleminin gerçekleştirildiği tarihte, belediyemiz aleyhine açılan davalar kapsamında yürütmenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmamaktadır. Maltepe Kaymakamlığı'nın 16/10/2025 tarih sayılı yazısı dikkate alınarak; sonraki aşamada, 04.11.2025 tarihli ve 1100 sayılı Encümen Kararı ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca ruhsatsız/kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik işlem tesis edilmiştir. 6 Şubat 2026 tarihinde verilen süre sonrasında 9 Şubat 2026 tarihinde alanın boşaltıldığı görülmüş ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir."

"Kamu alanlarının hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecek"

Konuyla ilgili yürütülen işlemlerinin tamamen kamu arazisinin işgalden arındırılması ve kaçak yapılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, yapılan işlemlerin mevzuata uygun ve rutin idari uygulamalardan ibaret olduğu ve "rüşvet" olarak ifade edilen tutarın, kamu arazisinin haksız kullanımından kaynaklanan ve ilgilinin ödemekle yükümlü olduğu yasal bir borç olduğu açıklandı. Belediye tarafından yürütülen; işgal tespiti, ecrimisil tahakkuku, tahliye ihtarı ve kaçak yapıların kaldırılmasına ilişkin sürecin tamamen hukuki prosedürlerden oluştuğuna vurgu yapılırken; ilgili şahsın kamu arazisini haksız kullanımı nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu, tamamen yasal borca ilişkin hukuki sürecin çarpıtılarak 'rüşvet' iddiasına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

İlgili şahsın iddialarının yargıya taşınmış olduğunun ve belediye tarafından gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kamusal alanları korumak, halkın ortak kullanımına ait yerleri işgallerden arındırmak ve kamu yararını gözetmek belediyemizin temel sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda, hiçbir kişi ya da grubun kamu alanlarını haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden 'Arsa' Açıklaması: 'Hiçbir Kişi ya da Grubun Kamu Alanlarını Haksız Şekilde Kullanmasına Müsaade Edilmeyecek' - Son Dakika

SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nden 'Arsa' Açıklaması: "Hiçbir Kişi ya da Grubun Kamu Alanlarını Haksız Şekilde Kullanmasına Müsaade Edilmeyecek" - Son Dakika
Advertisement
