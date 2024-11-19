Maltepe Belediyesi\'nden Kültür Sanat Atılımları

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(İSTANBUL) - Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kültür sanat muhabirleriyle bir toplantı gerçekleştirerek, bu alandaki projeleri hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin önerilerini dinledi. Başkan Köymen, kültür sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaşması için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Başkan yardımcı Cevahir Efe Açelik, Maltepe Belediyesi Kültür sanat koordinatörü yazar Levent Turhan Gümüş, Maltepe Kültür Müdürü Gülşe Kulualp da katıldı.

Maltepe Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını daha da güçlendirmek ve topluma daha geniş bir erişim sunmak amacıyla yeni projeler başlatıyor. Belediye, özellikle dezavantajlı mahallelerde kültür ve sanatın dönüştürücü gücünden faydalanmayı ve bu alanda toplumsal değişimi desteklemeyi hedefliyor.

Kültür ve sanata erişim sağlanacak

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kültür ve sanatın toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, "Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan bireyler, ilk olarak kültür ve sanattan feragat ediyor. Bu yüzden öncelikli hedefimiz, insanlara kültür ve sanata erişim imkanı sunmak ve bu alanda onlara destek olmaktır" dedi.

Yeni projeler arasında, sinema, tiyatro ve güncel sanatlarla donatılmış bir gezici sanat tırı yer alıyor. Bu tır, mahalle mahalle dolaşarak sanatı erişilebilir kılacak ve kültürel etkinlikleri daha fazla kişiye ulaştıracak. Başkan Köymen, "Maltepe'yi bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yerel yönetim derin kent yoksulluğu ile mücadele ediyor

Esin Köymen, derin kent yoksulluğunun etkilerini en aza indirmek amacıyla yerel yönetim olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kreş hizmetlerinin de bu kapsamda önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Köymen, "Ekonomik krizden olumsuz etkilenen ve derin kent yoksulluğu altında yaşayanlar için somut adımlar atıyoruz. Ancak, merkezi yönetimin yarattığı krizi yerelden çözmemiz mümkün değil. Bu sebeple, yerelde yaşayanların yanında duracak mekanizmalar kurmamız gerekiyor" dedi.

Kadınlar ve çocukları özgürleştirme çabası

Maltepe Belediyesi, kadınları özgürleştirmenin toplumu daha demokratik bir yapıya kavuşturacağına inanıyor. Belediye, daha önce özel sektöre devredilmiş 10 kreşi tekrar belediye bünyesine alarak, bu alandaki hizmetleri güçlendirdi. Kreşlerdeki çocuk sayısını artırarak, aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını teşvik ediyor. Ayrıca, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal konut projeleriyle kadınlar, çocuklar, gençler ve emekliler için ücretsiz hizmetler sunulması sağlanacak.

Gençlere yönelik destekler ve burs imkanları

Maltepe Belediyesi, gençlerin de toplumda daha aktif bir rol alması için çeşitli projeler yürütüyor. Başkan Köymen, "Gençlerimize zaman geçirebilecekleri yaşam alanları oluşturmayı ve onlara burs imkanı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Belediye, Süreyya Paşa Vakfı'nın gelirleriyle öğrencilere burs vererek, gençlerin eğitimine katkı sağlıyor. Bir kültür merkezi projesi olduğunu belirten Köymen, üniversite öğrencilerinin zaman geçireceği bir alan yaratılacağını duyurdu.

18 mahalle evi kurulacak

Maltepe'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla, 18 mahalle evi kurulması planlanıyor. Bu mahalle evleri, sosyal yardımlar, eğitim ve kültürel etkinliklerle mahalle sakinlerinin daha kolay hizmet almasını sağlayacak. Belediye, yerelden hizmet vererek tüm Maltepe halkına kolaylık sunmayı amaçlıyor.