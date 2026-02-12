Maltepe Belediyesi'nden Evde Kuaförlük ve Bakım Hizmeti

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla ücretsiz "Evde Kuaförlük" hizmeti veriyor.

Maltepe Belediyesi, evden çıkamayan, öz bakımını sağlayamayan engelli veya kronik hastalığı bulunan vatandaşlara "Evde Kuaförlük" hizmeti veriyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, evde kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin; yapılan inceleme sonrasında belirlendiğini ifade ederek, "Evden çıkmakta zorlanan ya da engel durumu olan komşularımız için kuaförlük hizmetini randevu sistemiyle evlerinde veriyoruz. Yardımımıza ihtiyaç duyan ancak kendi imkanlarıyla gelebilen komşularımızı ise Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi'nde bulunan kuaförlük salonumuzda ağırlıyoruz. Komşularımızın yaşamına dokunmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuaförlük hizmetinden faydalanan Fehmi Kara, "Bu hizmetten çok memnunum çünkü dışarıda traş olmak çok pahalı. Bu hizmet için Maltepe Belediyesi'ne ve Esin Başkanımıza da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 1 707 numaralı telefonu arayarak dahili 4202'den talep oluşturabiliyor.