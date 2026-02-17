Maltepe'de Ramazan Sofraları Dayanışmayla Kuruluyor - Son Dakika
Maltepe'de Ramazan Sofraları Dayanışmayla Kuruluyor

17.02.2026 12:26  Güncelleme: 13:28
Maltepe Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sunarak sosyal destek çalışmalarını genişletti. Ekipler, hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan gıda kolilerini 18 mahalledeki belirlenen adreslere dağıtıyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ramazan ayı öncesinde sosyal destek çalışmalarının kapsamını genişletti. Paylaşma ve dayanışma kültürünün öne çıktığı bu dönemde, ihtiyaç sahibi ailelere hem gıda kolisi hem de sıcak yemek desteği ulaştırılıyor.

Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Maltepe Belediyesi ekipleri, ilçenin 18 mahallesinde belirlenen hanelere temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri dağıtmaya başladı. Belediye depolarında hijyen standartlarına uygun biçimde hazırlanan paketlerde; bakliyat ürünleri, sıvı yağ, çay, şeker ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Özenle paketlenen koliler araçlara yüklenerek önceden tespit edilen adreslere teslim ediliyor.

Günlük olarak üretilip hijyenik olarak paketlenen yemekler de ramazan boyunca düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca yaş almış, engelli veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta zorlanan Maltepelilere de destek sağlanacak.

Başvurular titizlikle inceleniyor

Belediye Başkanı Esin Köymen, ramazanın manevi iklimini tüm ilçe sakinleriyle paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, sosyal yardım başvurularının titizlikle incelendiğini vurguladı. Başvuru sürecinden değerlendirmeye, tedarikten dağıtıma kadar her aşamada hassasiyetle çalışıldığını sözlerine ekleyen Köymen, desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

