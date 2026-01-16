Maltepe Belediyesi'nin Temizlik Filosu Yenilendi - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nin Temizlik Filosu Yenilendi

16.01.2026 14:21  Güncelleme: 15:34
Maltepe Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha çevreci ve verimli hale getirmek için 40 yeni araçla temizlik filosunu güçlendirdi. Yenilenen filo ile ilçede daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerinin daha çevreci, etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla temizlik filosunu yeniledi. Günün ihtiyaçlarına uygun, modern ve yüksek verimlilik sağlayan araçlarla güçlendirilen filo ile Maltepe genelinde daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, yol yıkama araçlarından vakumlu süpürgelere, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından konteyner yıkama ve kentsel atık transfer araçlarına kadar temizlikte kullanılan tüm araçları yeniledi. Toplam 40 yeni aracın filoya kazandırılmasıyla Maltepe Belediyesi, temizlik kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yeni araçlar; çevreye duyarlı teknolojileri, düşük emisyon özellikleri ve yüksek performanslarıyla hem doğayı koruyacak hem de temizlik çalışmalarının daha kısa sürede ve daha etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. İlçenin cadde ve sokaklarından meydanlarına, parklarından ortak kullanım alanlarına kadar Maltepe'nin her noktasında kesintisiz temizlik hizmeti sunulması hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, yenilenen güçlü temizlik filosu ve saha ekipleriyle, ilçe sakinlerine daha verimli, daha düzenli ve daha temiz bir kent çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Belediye Başkanı Esin Köymen, "Maltepeli komşularımızın daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir ilçede yaşamaları için yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

