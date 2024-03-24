Maltepe\'de AK Parti Seçim Broşürü Dağıtan Partiliye Saldırı

Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik Belediye kapalı spor salonunda kutlanıldı. Girişte demirin dökülmesi ve Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan etkinlik ateşin üzerinden atlanmasının ardından etkinliğe daha sonra istiklal marşı ve saygı duruşuyla devam edildi. Nevruz programında konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu 'Geleneklerimizde her yıl baharın gelişiyle kutlanılan Nevruz Bayramı baharı müjdelemektedir. Nevruz, kardeşlik barış ve yeni gün demektir. Bölgemizde huzurla kutladığımız Nevruz Bayramı geçmişteki yaşanılan huzursuzlukları da bertaraf edip güzel bir ortamda hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz' dedi. Programda söz alan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Nevruz Bayramının Tabiatın yeniden canlandığını ve kardeşliğimizin pekiştirildiği gün olarak kutladığımız büyük bir bayram olduğunu belirtti. Nevruz Bayramı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilirken daha sonra programa Rengi Hakkari Sanat topluluğunun Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde asker ve yöresel elbiselerini giyen vatandaşlar kol kola halay çekerek güzel anların yaşanmasına şahit olundu. Nevruz programına Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.