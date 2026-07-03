Maltepe'de Alkol Etkisiyle Bayılan Kadın Olay Yaratı - Son Dakika
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Maltepe'de Alkol Etkisiyle Bayılan Kadın Olay Yaratı

Maltepe\'de Alkol Etkisiyle Bayılan Kadın Olay Yaratı
03.07.2026 13:52
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Alkol etkisinde baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerine saldırdı ve araçlara zarar verdi.

MALTEPE'de alkol aldığı iddia edilen kadın, kuaför dükkanının önünde baygınlık geçirdi. Kuaför Umut Can Ercan'ın yoldan geçen sağlık ekiplerini durdurarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yardım etmeye çalıştığı kadın, küfür ve hakaretler ederek saldırdı. Bir süre sonra park halindeki araçlara da zarar veren kadın olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar kuaför dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan kadın, sokaktaki iş yerlerine girerek çevredekilere hakaret ve küfür etti. Bu sırada kuaför dükkanını açmaya gelen Umut Can Ercan, kadına yardım etmek istedi. Dükkanın önüne gelen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Bunun üzerine Ercan, o sırada yoldan geçen ambulansı durdurarak sağlık ekiplerini kadının bulunduğu noktaya yönlendirdi. Kadına müdahale etmek isteyen sağlık görevlileri, kadının hakaret ve küfürlerine maruz kaldı. Sağlık çalışanlarına vurmaya çalışan kadın, daha sonra park halindeki araçlara da zarar vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, kuaför dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞİDDET UYGULAYIP ARABALARA VURMAYA BAŞLADI'

Kadına yardım etmek isteyen kuaför Umut Can Ercan, "Her zamanki gibi işime geliyordum. Marketin önünde bir kız gördüm, yoldan geçerken. Ayılıp bayılıyordu. Arkama bakmadan dükkanı açmaya gittim. Sonra tekelden de kendime içecek almaya gittim, alırken de kız içeri girdi. Tekeli dağıtmaya başladı. Ondan sonra da içeride kargaşa çıktı. Kızı dışarı çıkarttılar. Ben de dışarı çıktım, baktım bu beni takip ediyor. Dükkana kadar geldi. Dükkanın içeriden kilitlemeye çalıştım. Kilitleyemeyince dışarı çıkıp kilitledim. Kendisi dükkanın önüne gelip benden sigara istedi, çakmak istedi, verdim. Sonra da geldi, 'Ne yapıyorsun?' falan demeye başladı. Sonra dükkanın önünde bir anda düşüp bayıldı. Kendinde değildi, yüksek ihtimalle alkol etkisindeydi. Yani akli dengesi yerinde değildi kendinde değildi, bilincini kaybetmiş. Ondan sonra bende sağlık görevlilerini buraya doğru yönlendirdim. Buraya geldiler sağ olsunlar. Ondan sonra arkadaşımızı bilincini yerine getirip yardım etmeye çalıştılar. Kız bir anda kalkıp hakaret etmeye başladı. Ben de olayı uzaktan izliyordum. Sonra işte şiddet uygulamaya başladı, arabalara falan vurmaya falan başladı. Ondan sonra da küfür ederek çekip gitti" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Alkol Etkisiyle Bayılan Kadın Olay Yaratı - Son Dakika

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