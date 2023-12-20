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Maltepe'de Apartman Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe'de Apartman Hırsızı Tutuklandı

Maltepe'de çeşitli apartmanlardan malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin apartmanlardan çaldığı malzemelerin hurdacıya sattığı belirlendi.

Maltepe\'de Apartman Hırsızı Tutuklandı
20.12.2023 - 10:23,
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Maltepe'de, apartmanlardan malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fındıklı Mahallesi'nde çeşitli apartmanların deposundan malzeme çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bir şüphelinin girdiği apartmanın boşluğundan klima motoru, başka bir apartmanın deposundan ise alet çantası, şarjlı matkap ile araç egzozu çaldığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucu kimliği belirlenen S.B, 17 Aralık'ta evinde gözaltına alındı.

Hırsızlıktan 24 suç kaydı olan şüphelinin apartmanlardan çaldığı çeşitli malzemeleri hurdacıya sattığı öğrenildi.

Şüpheli S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin apartmanlardan malzeme çaldığı anlar güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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