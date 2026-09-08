Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sanık için 9 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sanık için 9 yıla kadar hapis istendi

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Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, yüksek derecede alkollü olan sanık Cihan Bulut'un çarptığı bekçi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Maltepe'de otomobiliyle çarptığı araçtaki çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cihan Bulut, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunda sanığın olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sanığın olay sırasında yüksek derecede alkollü olmasını da değerlendiren savcı, suçu bilinçli taksirle işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Cihan Bulut, "Mütalaayı kabul etmiyorum. 8 aydan beri tutukluyum. Olay bir kazadır, isteyerek yapmadım. Kim böyle bir şeyi yapmak ister? Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Maktulün yakınları ve avukatı ise sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, hükmün açıklanması için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi'ndeki D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen kazada, çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Cihan Bulut hakkında yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanık Bulut'un sevk ve idaresindeki araçla çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Karamehmetoğlu'nun kullandığı araca çarptığı belirtilerek, Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği, Bulut'un kaza yerinden ticari taksiyle kaçması sebebiyle ilk aşamada yakalanamadığı anlatılıyor.

Sanık Bulut'un, olaydan 12 saat sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu belirtilen iddianamede, alınan kan ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadığı ifade ediliyor.

İddianamede, Bulut'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde ise olaydan önce bir mekanda alkol aldığını, kullandığı araçla eve giderken kaza yaptığını ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını beyan ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Cihan Bulut, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sanık için 9 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

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