Maltepe'de Binanın Çökmesi Kamerada

Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Yalı Mahallesi Gürsel Sokağı'nda kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan 11 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım çalışmaları sırasında, iş makinesinin binaya temasıyla birlikte çökme meydana geldi.
Binanın çökmesiyle birlikte ortalığı beyaz dumanlar kapladı.
Enkazın dökülmesi nedeniyle sokak kapandı.
Öte yandan, binanın yıkım anında çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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