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Maltepe'de bir kafede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Maltepe'de bir kafede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Maltepe\'de bir kafede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de bulunan bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binanın çatısında çökme meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak binada hasar meydana geldi.

03.02.2024 10:13
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Maltepe'de bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kafe olarak işletilen 2 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Maltepe'de bir kafede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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