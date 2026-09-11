Maltepe'de ev sahipleri ve avukatı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Maltepe'de ev sahipleri ve avukatı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe\'de ev sahipleri ve avukatı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol'u öldürüp Avukat Emir Ali S.'yi ağır yaralayan şüpheli Mehmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

MALTEPE'de tartıştığı ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol'u ateş ederek öldüren Avukat Emir Ali S.'yi de ağır yaralayan şüpheli Mehmet T. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kartal, Gülsuyu Mahallesinde dün saat 13.10 da meydana gelen olayda kiracı Mehmet T., kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahipleriyle yanlarında bulunan avukata kurşun yağdırmıştı. Olayda ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol hayatını kaybederken Avukat Emir Ali S. ağır şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından pencereye çıkarak çevreye ateş açan şüpheli Mehmet T. Özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, kılıç, 2 kama bıçağı, kelepçe, 4 biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen Mehmet T.'nin işlemleri tamamlandı. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de ev sahipleri ve avukatı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de ev sahipleri ve avukatı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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