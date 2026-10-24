Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı

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Maltepe\'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki gecekonduda saat 07.00 sıralarında çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

MALTEPE'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybetti. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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