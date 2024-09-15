Maltepe'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması - Son Dakika
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Maltepe'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Maltepe'de yapılan uygulamada 17 aranan şüpheli yakalandı, çeşitli suçlar için cezalar kesildi.

15.09.2024 17:47
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Maltepe'de düzenlenen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Maltepe'nin Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 16 umuma açık yer ile 29 park ve bahçe, 2 bin 388 araç ile 1107 motosiklet ve 9 bin 859 kişi denetlendi.

Denetimlerde, 3 yakalamalı araç tespit edilirken, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli ile 62 yoklama kaçağı yakalandı, 1 kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve ruhsatsız iş yeri" suçlarından 25 bin 700 lira, 1 ehliyetsiz sürücüye 25 bin 954 lira, 6 kişiye ise "çevreye rahatsızlık vermek" suçundan 5 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalarda ise kurusıkı tabanca ile 78,63 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kaynak: AA

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