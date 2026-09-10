Maltepe'de iş yeri sahibi çevredeki işletmeciye silahla ateş açtı
Maltepe'de bir iş yeri sahibi, çevredeki işletmeciye silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
MALTEPE'de bir iş yeri sahibi, çevredeki işletmeciye silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de iş yeri sahibi çevredeki işletmeciye silahla ateş açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?