Maltepe\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 450 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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MALTEPE'de polis ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda değeri 450 bin lira olan kaçak sigara malzemesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 Şubat Pazartesi günü kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde ve şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan 48 bin 99 yaprak sigara kağıdı, 33 bin 840 dolu makaron, 21 bin 800 boş makaron, 3 bin 542 paket sigara, 3 bin 450 gram sigara tütünü, 2 bin 250 gram nargile tütünü, 300 puro, 56 elektronik sigara makinası, 5 elektronik sigara likidi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.