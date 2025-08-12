Maltepe'de Kaçak Tütün Operasyonu

Maltepe'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülensu Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı sigara sarma makinesi ve tertibatların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S'yi yakaladı.

Aramalarda ise 3 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 3 hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün, 314 bin makaron ele geçirildi.