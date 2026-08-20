Maltepe'de boş binada çatı yangını - Son Dakika
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Maltepe'de boş binada çatı yangını

Maltepe\'de boş binada çatı yangını
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Boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ile söndürüldü, zarar yok.

MALTEPE'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Özipek Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de boş binada çatı yangını - Son Dakika

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