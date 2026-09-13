Maltepe'de kışla ağaçlığına sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde dere kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık bölgeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışması sürüyor.
Maltepe'de dere kenarındaki otluk alanda çıkan ve Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Fındıklı Mahallesi'nde bulunan derenin kenarındaki otluk alanda yangın çıktı.
Alevler daha sonra Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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