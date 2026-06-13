Maltepe\'de Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü olası faciayı manevrası ile önlerken, kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkisinde meydana geldi. Tuzla istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü, kontrolden çıkan aracı manevrası ile yolda tutmayı başarırken, kazayı küçük çapta hasarla atlattı. Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı.