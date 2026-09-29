Maltepe'de motosiklet akrobasisi yapan 2 şüpheliye 283 bin 500 lira ceza kesildi

Maltepe'de plakasız motosikletlerle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 şüpheliye toplamda 283 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik incelemede, 2 motosiklet sürücüsünün, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde plakasız motosikletler ile akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.E.A. (18) ve C.Ç. (16) polis ekiplerince yakalandı.

Zanlılara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun (KTK) "aracın tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan kara yoluna çıkarılması", "araçlar üzerinde yapılan teknik değişiklikleri süresi içinde bildirmemek", "mevzuata aykırı olarak araç üzerinde değişiklik yapılması", "sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak/kullandırmak", "motosiklet ve bisiklet sürücülerinin trafikte tehlikeli hareketler yapması", "motosiklet kullanımında koruma kaskı ve gözlüğü takmamak" maddelerinden toplamda 283 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

Motosikletler de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheliler, Türk Ceza Kanununun (TCK) "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.