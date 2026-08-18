Maltepe\'de Motosiklet Kazası

MALTEPE'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü kazada hafif yaralanırken, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ataşehir istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü henüz bilİnmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetti. Sürücü bariyerlere çarparak dururken, sürücü ve motosiklet yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.