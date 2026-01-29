Oda Müziğinin Seçkin Eserleri, Maltepeli Dinleyiciyle Buluştu

(İSTANBUL) - Prof. Sevil Ulucan Weinstein ve Prof. Markus Placci, oda müziği repertuvarının seçkin eserlerini Maltepeli dinleyicilerle buluşturdu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın keman resitaline ve ensemble konserine ev sahipliği yaptı.

Maltepe Belediyesi'nin ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konserde Boston Konservatuvarı öğretim üyesi, İtalyan asıllı kemancı Prof. Markus Placci ile Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Sevil Ulucan Weinstein sahne aldı.

Placci ve Sevil Ulucan Weinstein, oda müziği repertuvarının seçkin ve zamansız eserlerinden örnekleri dinleyicilerle buluşturdu. Müzisyenler iki farklı müzik ekolünün ortak yorumuna yer verdikleri konserle müzikseverlere ilçede özel bir akşam yaşattı.