Oda Müziğinin Seçkin Eserleri, Maltepeli Dinleyiciyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Oda Müziğinin Seçkin Eserleri, Maltepeli Dinleyiciyle Buluştu

29.01.2026 15:03  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Sevil Ulucan Weinstein ve Prof. Markus Placci, Maltepe Belediyesi Kültür Merkezi'nde oda müziği repertuvarının seçkin eserlerini icra etti. Konser, müzikseverlere özel bir akşam yaşattı.

(İSTANBUL) - Prof. Sevil Ulucan Weinstein ve Prof. Markus Placci, oda müziği repertuvarının seçkin eserlerini Maltepeli dinleyicilerle buluşturdu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın keman resitaline ve ensemble konserine ev sahipliği yaptı.

Maltepe Belediyesi'nin ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konserde Boston Konservatuvarı öğretim üyesi, İtalyan asıllı kemancı Prof. Markus Placci ile Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Sevil Ulucan Weinstein sahne aldı.

Placci ve Sevil Ulucan Weinstein, oda müziği repertuvarının seçkin ve zamansız eserlerinden örnekleri dinleyicilerle buluşturdu. Müzisyenler iki farklı müzik ekolünün ortak yorumuna yer verdikleri konserle müzikseverlere ilçede özel bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oda Müziğinin Seçkin Eserleri, Maltepeli Dinleyiciyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk

06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
04:23
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
01:59
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:25
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 07:44:25. #7.11#
SON DAKİKA: Oda Müziğinin Seçkin Eserleri, Maltepeli Dinleyiciyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.