Maltepe'de otluk alandan çıkan yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sıçradı
Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kapatılan yol trafiğe açılırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
MALTEPE'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de otluk alandan çıkan yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sıçradı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?