Maltepe'de Otomobil ve İETT Otobüsü Çarpıştı: Bir Ölüm - Son Dakika
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Maltepe'de Otomobil ve İETT Otobüsü Çarpıştı: Bir Ölüm

Maltepe\'de Otomobil ve İETT Otobüsü Çarpıştı: Bir Ölüm

Maltepe'de meydana gelen kazada otomobil, yolcu indiren İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilin içindeki 25 yaşındaki Neslihan Urazlı hayatını kaybetti.

26.12.2024 00:47  Güncelleme: 00:54
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MALTEPE'de seyir halindeki otomobil, durakta yolcu indirdikten sonra yola çıkan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğundaki Neslihan Urazlı(25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Tarık Dinç, araçtan yaralı olarak kucağında çıkardığı Neslihan Urazlı'nın yanından sağlık ekipleri gelinceye kadar ayrılmadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sahil Yolu İdealtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen Tarık Dinç yönetimdeki 34 HJL 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duraktan yola çıkan F.Ö. yönetimindeki 34 HO 3944 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda savrulurken, İETT otobüsü de kaldırıma çıkarak yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Neslihan Urazlı ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Tarık Dinç hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KUCAĞINDA ÇIKARDIĞI YARALI KADINININ BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın hemen ardından yanında bulunan yaralı Neslihan Urazlı'yı otomobilden çıkararak kucağında taşıyan otomobil sürücüsü Tarık Dinç, ağlayarak müdahalede bulundu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Sürücü Tarık Dinç, sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı kadının yarından ayrılmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Neslihan Urazlı ile Tarık Dinç'i sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Urazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı Tarık Dinç'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yola duba koyarak çevrede önlem aldı. Kaza nedeniyle sahil yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilin çekiciyle yoldan alınmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Maltepe, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Otomobil ve İETT Otobüsü Çarpıştı: Bir Ölüm - Son Dakika

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