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Maltepe'de park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Maltepe'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe\'de park halindeki otomobilde yangın çıktı
21.12.2023 - 13:49,
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MALTEPE'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet Çelik aracını park ederek evine gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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