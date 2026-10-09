Maltepe'de polis denetiminden kaçan 15 yıl 6 ay 15 gün cezalı hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de polis denetiminden kaçan 15 yıl 6 ay 15 gün cezalı hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de polis denetiminde durdurulmak istenen hükümlü, kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Üstünde ruhsatsız tabanca bulunan hükümlünün 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi, infaz için adliyeye gönderildi.

Maltepe'de hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün Küçükyalı Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan kişinin H.Y. (33) olduğu belirlendi.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen H.Y'nin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı, hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından infaz işlemleri için adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaMaltepeGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
12:09
2026 Nobel Barış Ödülü ’ilk’lerin kadını Navi Pillay’in oldu
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 12:40:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Maltepe'de polis denetiminden kaçan 15 yıl 6 ay 15 gün cezalı hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei