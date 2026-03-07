Maltepeliler, Her Akşam İftar Çadırında Aynı Sofrayı Paylaşıyor

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında her akşam yüzlerce Maltepeli aynı sofrada buluşuyor.

Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını açtı. İftar çadırında ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

Maltepe Belediyesi'nin ramazan programı kapsamında geleneksel ramazan eğlenceleri de düzenlenmeye devam ediyor. "Geçmiş Zaman Olur ki" isimli oyun, Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi Gülten Akın Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Serhat Üstündağ'ın derleyip yönettiği oyunda kendine iş arayan kavuklu Pişekar'ın öyküsü sahnelendi. Meddah, Karagöz-Hacivat, ortaoyunu, kanto, halk oyunları ve fasıla yer verilen oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Oyunda sahne alan Ahmet Aytimur, Volkan Akbaş, Merve Ulus, Helin Akay, Ömer Akbudak, Güliz Kıvançlı Eren, Neva Kahveci ve Deniz Aslan ile Yeden Fasıl Heyeti ve dans ekibi sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.